У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазин будзе емитовани прилог о собору задруґарства котри отримани у Нишу и прилог о пчоларстве. Пририхтани и звит зоз промоциї кнїжки „Руснаци” автора Дюри Латяка котра отримана штварток, 31. октобра, у Руским културним центре у Новим Садзе.

Будзе емитовани прилог зоз Дня отворених дзверох, та и Оддзелєня за русинистику за будуцих студентох котри орґанизує Филозофски факултет Универзитета у Новим Садзе, як и прилог зоз балу котри орґанизую керестурски и коцурски Каритас з нагоди октобра – мешаца старших особох.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 и 11 г. и на вовторок на 22 годзин.

