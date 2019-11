Даруєме нову е-кнїжку „Гумно 2: Дзеци з дружтвених мрежох” (pdf download)

НОВИ САД – Зоз друку вишол Зборнїк литератури младих 2010–2020, „Гумно 2: Дзеци з дружтвених мрежох”, у котрим заступени твори 21 автора, котри активно пишу по руски.

Тоту нову кнїжку котре видало НВУ „Руске слово” мож безплатно зняц на тим линку, у пдф формату.

Зборнїк литератури младих 2010–2020. вишол у едициї МАКoff як 20. кнїжка и состойна часц часопису МАК за октобер 2019. рок. Тоти цо предплацени на часопис МАК, можу безплатно достац друковне виданє тей кнїжки у дописоватльстве у Руским Керестуре (будинок бувшей друкарнї, други поверх), у Новим Садзе (Булевар ошлєбодзеня 81, седми поверх), прейґ сайту, або при колпортерох по наших местох.

На истих адресох мож купиц тоту кнїжку по цени од 300 динари.

Зборнїк „Гумно 2: Дзеци з дружтвених мрежох” свойофайтове предлуженє Антолоґиї литератури младих ґенерациї 1990–2010: „Дзеци з урбаного гумна” автора академика Юлияна Тамаша, як 10. кнїжка у едициї МАКoff 2010. року. Першу кнїжку тиж мож безплатно зняц на тим линку.

Зборнїк „Гумно 2: Дзеци з дружтвених мрежох” ушорели Мая Зазуляк Гарди, Марина Джуджар, Рената Джуджар и Борис Варґа, а рецензент Мирон Джуня.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)