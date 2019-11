Марина Роман и ґрупа С.А.Р.С. зняли музични спот

РУСКИ КЕРЕСТУР/БЕОҐРАД – Марина Роман, зоз Руского Керестура, зняла дуетску писню под назву „Волимо се вишеˮ зоз ґрупу С.А.Р.С. за хтори вчера обявени и музични спот. Марина тоту нагоду достала як єдна од учашнїкох на музичним змаганю компаниї Кока-Кола под назву „Discovered by cokeˮ, на хторим є вибрана як найлєпша зоз тиму ґрупи С.А.Р.С.

Публика за Марину, або других учашнїкох, може гласац на сайту www.dicoveredbycoke.rs зоз помоцу рижних валидних кодох зоз Discovered by coke лименки Кока-Коли. Финалиста хтори достанє найвецей гласи публики и жирия будзе преглашени за побиднїка на вельким закончуюцим концерту, на хторим буду наступац шицки финалисти зоз своїма менторами. Концерт будзе отримани 15. новембра у Беоґрадзе, а побиднїк достанє єднорочни контракт зоз Bassivity продукцийну хижу, синґл зоз спотом у 2020. року, як и пенєжну награду. За шицких цо буду гласац, тиж предвидзени награди – карти за закончуюци концерт, нагоду упознац менторох музичного змаганя, як и маїци зоз їх подписами.

