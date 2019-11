Кнїжка памятнїк у шерцу

Шейдзешат штварти Медзинародни беоґрадски саям кнїжкох, хтори отримани прешлого тижня, єдна зоз найзначнєйших и наймасовнєйших културних манифестацийох на подручу Юговосточней Европи. Отримани є под символичним мотом „Писмо = Глава”, а почесни госц того року була Арабска Република Єгипет, док нарок почесни госц будзе сушедна Румуния.

На тим Сайме представело ше вельке число видавательох, а у тим морю кнїжкох уж децениями представяю ше и руски виданя НВУ „Руске слово”. Тогорочни акцент у руским видавательству бул на публицистики, поезиї, младежскей и литератури за дзеци. Директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа на Сайме, представяюци нашо виданя, визначел же тогорочна видавательна продукция рижнородна и по жанру, и по обсягу, а резултат є и координованей роботи шицких секторох нашей медийней хижи. Сотруднїцтво з вонкашнїма партнерами, зоз Амбасаду України у Беоґрадзе и Заводом за културу войводянских Руснацох, було ефикасне, бо Амбасада финансийно потримала три тогорочни виданя нашей Установи.

Жиєме у швидким темпу, у чаше спектакла и забави, дзе кнїжка як духовни продукт нє обачлїва на адекватни способ, нє пошвецує ше єй потребна увага, и вона на марґинох дружтва. Кнїжка нєшка продукт у економским смислу як и кажди други на тарґовищу, та подлєгує и тарґовищним законом. Проблем и у гиперпродукциї кнїжкох котра допринєсла же би вибор читательох бул очежани. До релевантних информацийох о квалитетних кнїжкох читателє чежко доходза и вон зменшани по минимум, бо упитни и авторитети котри оценюю кнїжку.

Манифестация як цо то Беоґрадски саям кнїжкох кладзе кнїжку до першого плану голєм єден тидзень у року, а вельке число нащивительох гутори же у нашим дружтве читательох єст, лєм питанє цо нєшкайши читательни вибор. Статистика гутори же ше менєй чита поезию, алє у таким статусу и драма, есеїстика, литературна критика и теория литератури, а то найвекша часц гуманистики. Смак у литератури нє завиши лєм од видавательох, алє и од медийох и ґлобалних трендох. А, озбильни видавателє робя на автентичним видавательним концепту у котрим вибор сиґурно иснує.

Понеже на тогорочним Беоґрадским сайме кнїжкох почесни госц бул Єгипет, здогадла сом ше на єдну думку о кнїжки хтору сом пречитала, а хтора записана ище у Старим Єгипту: „кнїжка вреднєйша од шицких памятнїкох прикрашених зоз малюнками, релєфами и древорезом, вона сама твори памятнїк у шерцу того хто ю пречита”. Читайме кнїжки, виберайме квалитет, бо кажде и чита на власну одвичательносц.

