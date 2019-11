Зохабели глїбоки духовни шлїди

По законченю Першей шветовей войни, тедишнї централни власци Кральовини Сербох Горватох и Словенцох у Беоґрадзе роздумовали же би будинок Лєтней владическей резиденциї у Шидзе дали на хаснованє за касарню, або шпиталь.

Кед то дознал тедишнї крижевски владика Дионизий Няради, понукнул Чесним шестром Святого Василия Велького (ЧСВВ) же би зоз Крижевцох пришли до Шиду. Так и було.

Чесни шестри дзечнє прилапели владиков предклад и уж 9. септембра 1920. року пришли до Шиду. Так вокраци почина историят манастира чесних шестрох василиянкох хтори 82 роки у нїм пребували. А кед пришли, наишли на зруйновани будинок. З вельку дзеку, Божу помоцу як и помоцу пароха и вирних, влапели ше до роботи ушориц резиденцию и присподобиц ю за потреби манастира, односно монашеского живота. Уж 22. новембра 1920. року отворени и Новицият хтори по 1945. рок закончели 40 шестри. И Друга шветова война була бурйовита, а кед слово о резиденциї, нємецке войско у єй пиньвици лаґеровало муницию. Старши людзе паметаю и тоти чежки часи, а єден з нїх и 89-рочни бачи Владислав Емейди хтори гвари же ше дзеци теди бавели коло будинку резиденциї, а найшмелши хлапци ше и попри воякох стражарох, през облачок уцагли до пиньвици и видзели лади з муницию.

З тих чежких часох остава и свидоцтво теди главней настоятельки чесней шестри Пасиви хтора виприповедала же командант нємецкого войска у Другей шветовей войни у єдней хвильки надумал минировац будинок резиденциї и поволал чесни шестри же би вишли вонка. Шестра Пасива хтора знала по нємецки лєм тельо же ше могла згвариц, одвитовала му же шестри нє виду з будинку по цену живота и так ше на концу тот официр оддумал.

ШИРОТИНЄЦ, МУЗИЧНА ШКОЛА И ОВОДА

Спокуси були и после ошлєбодзеня, а у манастире бул отворени Широтинєц за дзеци без родичох хтори страдали у войни. Єден час, 60- тих рокох прешлого вику, у резиденциї була змесцена и музична школа, а од 1973. року отворене оддзелєнє дзецинскей заградки ПУ „Єлица Станивукович Шиля”. У роботи з дзецми була занята и єдна чесна шестра.

Чесни шестри ше старали и коло отримованя и прикрашованя церкви. Вирни и нєшка паметаю їх квецово аранжмани, прикрашованє ядловцох за Крачун як и їх прекрасне шпиванє на Службох Божих, а були и велька помоц паноцом и на хованьох, отримовали виронауку… Шестри ше старали и о старих и хорих шестрох хтори там пребували, а 11 шестри поховани на грекокатолїцким теметове у Шидзе. На концу у манастире були чесни шестри Евґения (пошла до Осєку) Вира и Евзебия по септембер 2002. року були у манастире, а вец и вони пошли до других манастирох чесних шестрох василиянкох у Горватскей и Босни и Герцеґовини.

СТОРОЧНЕ ШВЕТО

Красни здогадованя на чесни шестри ма и терашнї парох у Шидзе, а теди млади парох у Беркасове о. Михайло Режак.

– У Шидзе сом як парох 10 роки и кед прейдзем през длугоки конки у резиденциї, хижи и заграду, яґод кед бим почувствовал же ту и далєй дурка шерцо шестрох. Вони ту були 82 роки и шведочели християнску виру зоз своїм животом, дїлами и молитвами. Єдна окремносц у тим вельким зданию то, буц ту и дожиц же би шерцо поведло же ту дахто бивал, модлєл ше и охабел свойо шерцо и душу, младосц и старосц. Можем можебуц начишлїц и 100 особи хтори и нєшка споминаю и бешедую о чесних шестрох. Прето им дзекуєме за духовни розвой тей сримскей парохиї – гвари о. Михайло Режак.

Концом 90-тих рокох прешлого вику, започали и значни роботи на адаптованю будинку Лєтнєй владическей резиденциї, та шестри з часу на час доходзели до Шиду прешвечиц ше же будинок вше ушоренши.

Од септембра того року, кед почало означованє ювилейного рока – 100 рочнїци од снованя манастира у Шидзе, пришли чесни шестри и зоз других манастирох и вєдно з преосвященим владиком кир Георгийом Джуджаром, домашнїм парохом о. Михайлом Режаком другима священїками и вирнима були на Служби Божей. З виставу фотоґрафийох и презентацию виковней духовней роботи и покладаньом квеца на гроби умартих чесних шестрох, означели тот вельки ювилей.

НЄЛЄГКИ ЖИВОТ

Под час пребуваня у манастире, чесни шестри ше зочовали и зоз численима проблемами як цо премаканє закрица, та ше нє раз случовало же на пойдзе подкладали судзину же би нє премакало нука. Вжиме аж з пойда мушели одметац шнїг хтори нафуркал, а борели ше и з влажнима и жимнима мурами.

У прешлосци тримали и статок, робели заграду и вше мали вельо квеца у заградки.

ПАМЯТКИ НА ШЕСТРИ

Маґдалена Ґаньто, народзена Михняк, здогадує ше кед як 12-рочне дзивче одходзела до шестрох, звичайно нєдзелями пополадню.

– Шестри нас учели молитви и шпивац духовни писнї, давали нам обращики и молитвенїки. Скоро каждей нєдзелї сом одходзела ґу нїм, а кед требало, помагала сом и у загради кельо сом могла.

Чесни шестри наисце хибя у нашей парохиї и нашей заєднїци, и барз ми було мило кед сом ше на означованю ювилея септембра стретла зоз остатнїма шестрами, Виру и Евзебию, хтори ту пребували – гвари наша собешеднїца.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)