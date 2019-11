Нєшка схадзка Вивершного одбору

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох, нєшка на 11 годзин будзе отримана 7. порядна схадзка Вивершного одбору Националного совиту (НС) Руснацох.

На дньовим шоре буду розпатрани вецей точки котри би требали буц и на дньовим шоре наиходзацей схадзки Националного совиту, медзи котрима прилапйованє Финансийного звиту НС, менованє предсидателя и членох Одбору за службене хаснованє язика и писма, менованє координатора Подручней канцелариї у Бачинцох и приношенє одлуки о участвованю у заєднїцким ИПА проєкту прейґгранїчного сотруднїцтва Горватска–Сербия, як партнер у проєкту.

