На балу ше вешелєли и старши, и младши

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Виронаучней сали всоботу, 2. новембра, у пополадньових годзинох, отримани традицийни Каритасов бал на котрим участвовали Коцурци, Новосадянє и домашнї Керестурци.

З нагоди октобра – мешаца старших особох, волонтере Каритасу уж традицийно орґанизовали бал, на котрим ше того року стретли старши особи з трох наших парохийох. Окреносц тогорочного стретнуца же го „прикрашелиˮ млади и виронаучни дзеци.

Орґанизаторе, волонтере Каритасу, обезпечели сладку и слану закуску, музику котра шицких розвешелєла, як и интересантни дружтвени бависка. Окреме бул интересанти рулет-танєц, на котрим першу награду – торту, достали Коцана Колєсар зоз Коцура и Даница Плавшич з Керестура. Коцана, у духу медзисобного почитованя и любови, награду придала своєй младей пайташки Даници.

З Коцура зоз шестру Михаїлу Воротняк пришли коло двацец особи, а зоз вироучительку Ксению Бесерминї пецеро дзеци. Зоз Нового Саду пришли жени з парохийней Културней ради, та ше на балу, вєдно з домашнїма, вешелєли коло седемдзешат особи.

