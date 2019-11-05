Прешвечлїва побида дюрдьовских фодбалерох

ДЮРДЬОВ – У 14. колу єшеньскей часци першенства Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, внєдзелю 3. новембра на фодбалским стадиону у Дюрдьове домашнї дзешатопласовани Фодбалского клуба „Бачка 1923” дочекал и прешвечлїво победзел штернастопласовани Фодбалски клуб „Татра” зоз Кисачу з резултатом 3:1 (1:1).

После того змаганя ФК „Бачка 1923” на таблїчки Подручней фодбалскей лиґи забера дзевяте место з вкупно дзеветнац бодами. У 15. и 16. колу, ФК „Бачка 1923” будзе госцовац перше, на нєдзелю 10. новембра на 13,30 годзин, у Беґечу, а на соботу 16. новембра на 13 годзин у Степановичеве.

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