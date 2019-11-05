Єст ище дакус места за дюрдьовски Бал младих

ДЮРДОВ – Дюрдьовски Бал младих будзе на соботу, 9. новембра у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, а орґанизую го його млади члени.

Потераз предати коло осемдзешат карти, а орґанизаторе поволую заинтересованих од петнац по трицец пейц роки же би пришли, понеже єст ище даскельо места. Карти мож резервовац по стреду, 6. новембра, при Тамари Салаґ на 064/ 412-98-85, по цени од 1 200 динари, а превжац их мож исти дзень од 20 по 21 годзин у просторийох спомнутого Дружтва.

Дюрдьовски Бал младих почнє на 19 годзин у просторийох Дружтва, грац будзе Пицикато бенд, а орґанизована богата вечера и томбола.

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