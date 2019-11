Прешвечлїва побида Сримцу процив Злоги

ШИД – У 11. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, фодбалере Сримцу з Беркасова на госцованю у Чалми победзели Слоґу з аж 8:0.

ОФК „Бикич” у Мандєлосу бавел 0:0 процив Фрушкогорца, Єднота у Шидзе страцела од Зеки Булюбаши з Равня 2:0, Обилич 1993 у Куковцох победзел Злогу з Воґню зоз 1:0, а Гранїчар у Руми бавел 1:1 процив Словена.

На таблїчки Сримец треци зоз 22 бодами, ОФК „Бикич” шести ма 17, Обилич 1993 осми зоз 16, Гранїчар дзешати зоз 12, а Єднота дванаста зоз 11 бодами.

На нєдзелю, у 12. колє, ОФК „Бикич” дочекує Словен, Сримец Фрушкогорец, Злога у Воґню дочекує Єдноту, Слобода у Шашинцох будзе бавиц процив Обилича 1993, а Фрушка гора у Руми дочекує Гранїчар з Адашевцох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)