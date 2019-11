Пошвецена икона Зарваницкей Богородици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Шлїдуюцого року наполня ше 780 роки найвекшого грекокатолїцкого одпустового места – Зарваници на Галичини, вирни Митровчанє дали виробиц икону чудотворней Зарваницкей Богородици котру пошвецели внєдзелю 3. новембра.

Нашим вирним тото святилїще познате ище од 1995. року, кед з нагоди 250-рочнїци приселєня Руснацох пришли паломнїки на двох автобусох зоз Зарваници зоз нашима священїками и владиком кир Славомиром Микловшом, а теди ше там зишло коло милион паломнїкох з нагоди означованя 400-рочнїци Зєдинєня. Теди шицки владикове пошвецели под Покров Мацери Божей Зарваницкей цали наш народ, а кажди владика достал вельку икону и однєсол ю до своєй епархиї, та так и наш владика однєсол до Заґребу. По законченю Ювилею, владика Славомир, по тексту Зарваницкей молитви – пошвецел под Покров Мацери Божей шицки нашо парохиї, фамелиї и каждого окреме.

За икону ше постарали нашо Ванчиково и Страценского зоз помоцу побожних женох, а у меншим обсягу икону достаню шицки вирни на пошвецаню обисцох 2020. року.

