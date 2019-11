Вишол октоберски МАК

НОВИ САД – Прешлого тижня вишло нове, октоберске число младежского часопису МАК, хторому „У фокусу” розгварка з Емилию Чизмар о вистави „Twitterатура з мура”, представянє нового зборнїка литератури под назву „Гумно 2: Дзеци з дружтвених мрежох ”, як и розгварка зоз нашу успишну рецитаторку, шпивачку и танцошку Валентину Салаґову.

„Маков колаж” пише о школярох першей класи рускей Ґимназиї, а „Упечатки” о Младежским кампу спортских бавискох у Канїжи.

У рубики „Так и нїяк иншак” мож превериц як ше правилно розказує, а у „Куцику совитох” як ше правилно костира.

„Швет науки и технолоґиї” нам приноши упечатки Лазара Дьордєвича зоз Школи за людски права, док у „Спорту и рекреациї” представени успихи женскей и хлопскей одбойкашскей репрезентациї Сербиї на 31. Европским першенстве того року.

У рубрики „Упознай себе” може превериц знанє поняцох з биолоґиї по руски. Андрей Орос у рубрики „Алт шоу у МАКу” представя рубрику „Aбо – або, чи – чи? ” „Емисиї за младих – Алт шоу”.

Найновша „Кинотека” пише о филму „HereAfter ” чия тематика досц контроверзна, „Власни печац” представя часц литературних творох зоз Гумна 2 и фотоґрафиї Емових твиткох зоз вистави „Twitterатура з мура ”.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)