У Кули трибина о насилстве

КУЛА – У Святочней сали Општини Кула нєшка на 18 годзин будзе отримана трибина „Як препознац насилство и на яки способ реаґовацˮ.

На трибини буду участвоац Милена Чосович Бошняк, заставнїк 1. класи полициї полицийного оддзелєня Кула, Ясмина Дюрович, заменїк Основного явного тужителя Вербас, Ґордана Вакула, директорка Центра за социялну роботу Кула, Тамара Рудич Савович, директорка Сиґурней хижи Зомбор и др. Лїляна Бероня з Дом здравя Кула и Тим за злоставяни дзеци.

Трибину ше орґанизує з нагоди новембра – мешаца борби процив насилства.

