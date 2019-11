Нєшка будзе вистава у Архиву Войводини

НОВИ САД – Вистава старих фотоґрафийох котри у сотруднїцтве Заводу за културу войводянских Руснацох и Покраїнским заводом (ПЗ) за защиту памятнїкох култури диґитализовани у предходним чаше, будзе отворена нєшка на 12 годзин у Архиву Войводини (Жарка Василєвича 2а).

Концепцию и леґенди на вистави под назву „Обряди преходох у фокусу обєктиву фотоґрафох Будински” обдумали етнолоґиня др Миряна Дєкич и историчарка Любица Отич. Фотоґрафиї зоз скарбу Будинсковей фамелиї зоз Руского Керестура скенировал и обробел фотоґраф Неделько Маркович, а цалу подїю орґанизовал Йовґен Мудри.

