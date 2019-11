Сашо Палєнкаш отримал три мини-концерти

НОВИ САД – Сашо Палєнкаш, познати руски кантавтор, вчера отримал три мини-концерти у новосадских руских медийних редакцийох – у Рускей редакциї Радио Нового Саду, Рускей редакциї РТ Войводини и у НВУ „Руске слово”.

Причина тому приємному нєкаждодньовому стретнуцу то свойофайтове подзекованє шицким тром медийним хижом за провадзенє и промовованє його вецейрочней авторскей роботи. Палєнкаш наступел зоз обробками наших традицийних шпиванкох у сучаснєйшей музичней интерпретациї.

Най здогаднєме, Сашо Палєнкаш за наш младежски часопис МАК видал даскельо компакт-диски.

