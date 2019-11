Нєшка будзе обука за правилне хасновнає авто-шедзискох за дзеци

КУЛА – Нєшка у просторийох Мадярского културного центра „Непкер” будзе отримана обука за правилне хаснованє безпечних авто-шедзискох за дзеци до пейц рокох.

Обуку орґанизує Аґенция за безпечносц транспорта Републики Сербиї, у сотруднїцтве зоз Совитом за транспорт Општини Кула.

Нащивителє обуки буду мац нагоду бешедовац зоз преподавачами о хаснованю и правилним поставяню авто-шедзискох у превозкох.

Обука наменєна родичом дзецох до пейц рокох, а орґанизаторе за присутних обезпечели авто-шедзиска на дарунок, та прето потребне вжац фотокопию Виводу зоз матичней кнїжки родзених за дзецко, як и особну карточку.

Обука будзе тирвац од 11 по 12,30 минути, а на преподаваню годзен присуствовац по єден родитель.

