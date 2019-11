Финансийни план по прешлорочним моделу

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох, вчера 4. новембра, отримана схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох. На схадзки члени Одбора прилапели предклад дньового шора за схадзку Националного совиту хтори будзе отримани 12. новембра у Руским Керестуре.

Найважнєйши предклад Одбора одношел ше на прилапйованє Финансийного плану Националного совиту за 2019. рок. Пре почежкосци у його утвердзованю, як обгрунтоване на схадзки у Новим Садзе, план ше прецизує аж тераз, на концу рока. Компетентни институциї совитовали шицки меншински совити же би план трошеня буджетских средствох конциповали по прешлорочним моделу.

У буджетскей каси нашого Националного совиту, спрам такей концепциї, будзе 12 781 155, 82 динари. По структури, то средства хтори каждого року уплацени зоз републичних порядних средствох, покраїнских за стаємни трошки, програмски средства и пренєшени средства зоз прешлого року. Процентуално коло 46 одсто од спомнутей суми творя порядни средства, а 54 одсто програмни средства. Як надпомуте на схадзки, шицки програми и манифестациї хтори у тим календарским року отримани, Совит финансовал зоз средствох хтори наменєни за плаци занятим у Совиту.

У истих, прешлорочних рамикох, заплановани буджет Завода за културу войводянских Руснацох. Завод у тим року розполагал зоз коло 8 милиони динари, а то средтва хтори достати од компетентних институцийох и по конкурсох. Важне надпомнуц же ше Заводу удало дакус и зменшац порядни трошки

Члени Одбора прилапели предклад менованя Одбору за службене хаснованє язика и писма зоз заувагу же би ше евентуално дополнєло лїстину зоз представнїками зоз Коцура и зоз Сриму. До нового Одбору предложени: Олена Папуґа – предсидателька, а члени Блаженка Хома Цветкович, Тамара Рамач, Владислав Салаґ, Ясмина Надь, Татяна Дудаш, Зденка Павлович, Ивана Отич и Боґдан Рац.

На дньовим шоре наиходзацей схадзки Националного совиту будзе ше одлучовац о участвованю на заєднїцким ИПА проєкту прейґгранїчного сотруднїцтва Горватска – Сербия. Нови циклус тей файти проєктох почина 2021. року, а одноши ше на очуванє културней традициї меншинох на тих просторох.

