РМ ма проблем зоз просториями

РУСКИ КЕРЕСТУР – Руска матка, хторей шедзиско у просторийох Месней заєднїци у Руским Керестуре, у бриґи понеже тоти просториї буду дати под закуп, а Матка за тото нє ма приходи. Но, предсидатель Општини Кула обецал помоц – информовал Дюра Папуґа Управни одбор Матки на схадзки хтора отримана 1. новембра.

На схадзки УО тиж винєшена информация о обовязки котру Матка ма, а то оправдац средства за „Русин-филм фест 2018” хтори достати наменски од Покраїнского секретарияту за културу и явне информованє. Орґанизатор Реґионални одбор РМ их пренаменєл и купени проєктор за фестивал, алє средства строго наменски, та ше муши тото покончиц и документовац на схадзки у Секретарияту 7. новембра.

Тиж було бешеди и о наступних активносцох Матки, а то проєкция филма „Воскрешенє народаˮ хтори будзе приказани у наших местох у децембру и януару, о Фестивалу малих сценских формох Дюра Папгаргаї у Новим Садзе, Стретнуцу рецитаторох у Кули.

Пред Руску матку на рок означованє 30-рочнїци єй снованя, о два-три роки поставянє бисти Александра Духновича, а о штири роки 17. Шветови конґрес.

