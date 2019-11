Ивана Планчак у Школи людских правох

БЕОҐРАД – Школярка III–1 руского оддзелєня Ґимназиї „Петро Кузмякˮ Ивана Планчак, участвовала у Школи людских правох за младих хтору у другим термину од 17–22. октобер орґанизовал Гелсинґски одбор за людски права.

У Школи тераз були 18-еро школяре зоз вецей местох Сербиї хтори вибрани на окремним Конкурсу, а най здогаднєме у першим септемберским термину участвовал Иванов товариш зоз оддзелєня Лазар Дьордєвич. Конкуровац им помогла педаґоґиня Школи „Петро Кузмяк” Любица Няради.

Попри теорийних викладаньох о правох женох, социялних и економских правох, вирских правох и дискриминациї, о правох ЛҐБТ популациї, учашнїки Школи нащивели и Автономни женски центер, Прайд информативни центер, Хижу людских правох, а мали и рижни роботнї и форуми.

Тирва приявйованє за напредни круг правох и обидвойо керестурски школяре, Дьордєвич и Планчакова, на ньго уж конкуровали.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)