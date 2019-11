Вчера одложена судска розправа поверительох „АБЦ фуд” у ликвидациї пред Привредним судом у Зомборе

ЗОМБОР/РУСКИ КЕРЕСТУР – Судска розправа поверительох длужнїка хладзальнї „АБЦ фуд” котра була заказана за вчера, 4. новембер, пред Привредним судом у Зомборе, одложена за 25. новембер того року.

Хладзальня „АБЦ фуд” зоз Руского Керестура ше хвильково находзи у предликвидацийним поступку котри потвердзени на остатнєй розправи о новим Напредок пририхтаним плану реорґанизациї котри предкладало руководительство хладзальнї а котри нєприлапени 16. априла того року, на основи чого преглашени и предликвидацийни поступок над спомнуту хладзальню.

За предликвидацийного управителя спред хладзальнї меновани Любиша Єлич зоз Кули, а предликвидацийни судия задлужени за поступок Зоран Чокорило.

На основи Ришеня о отвераню предликвидацийного поступку число СТ 10/2019 уж напредок заказана и Випитна розправа за 24. фебруар 2020. рок.

З истим Ришеньом котре обявене и у Службеним глашнїку РС поволани шицки поверителє (обезпечени и нєобезпечени) длужнїка „АБЦ фуд” же би свойо поглєдованя приявели Суду.

