Биста Яши Бакова будзе опрез Рускей школи у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Прешлого пондзелку опрез Рускей школи на главней улїци у Дюрдьове члени Управного одбору Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” з Дюрдьова и Спортского здруженя Спортских бавискох „Яша Баков” отримали роботну акцию на котрей окончовали финални пририхтованя за поставянє бисти Яши Бакова, котра, як заплановане, будзе поставена тей жими, з нагоди його родзеного дня.

-Тих дньох вилєєме бетонску плочу на слупчок, а каменьоржач потим ма обробиц камень и положиц го на слупчокщ Плануєме шицко закончиц даскельо днї пред святочним отвераньом, гварел Мирослав Такач предсидатель Управного одбору КУД „Тарас Шевченко”.

Святочне отверанє будзе з нагоди родзеного дня Яши Бакова котре пада 9. децембра, алє святочносц будзе дзень скорей, на нєдзелю 8. децембра же би могло буц присутне векше число гражданох. Святочносц будзе найвироятнєйше на 14, лєбо 15 годзин.

Ище вше ше збера добродзечни прилог за вибудов и поставянє постаменту. Прилог може уплациц на жиро-рахунок инициятором и окончовательом того подняца – Културно-уметнїцкому дружтву „Тарас Шевченко” 340-34547-79 або Спортскому здруженю Спортски бависка „Яша Баков” 160-381496-91 зоз назначеньом – донация за постамент Яши Бакова.

