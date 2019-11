Столнотенисере победзели у 5. колє

СЕРБСКИ МИЛЕТИЧ – Столнотенисере СТК „Русинˮ зоз Руского Керестура, у пиятим колє Южнобачкей лиґи, прешлей нєдзелї, 3. Новембра, бавели у Сербским Милетичу з екипу СТК „Милетичˮ и победзел з резултатом 0:4.

За екипу Русина наступела тройка – Сабадош Матей, Сабадош Михайло и Горняк Стефан и шицко троме у своїх змаганьох победзели, а побиду зазначели и у дублу двоме Сабадошово.

После того змаганя Русин ше од дзешец екипох находзи на 3. месце на таблїчки и ма лєм 2 боди менєй од першопласованей екипи, алє и єдно змаганє менєй. Шлїдуюце 6. коло Русин бави дома зоз екипу Нови Сад, алє аж 16. новембра. Змаганє будзе у столнотенискей сали Спортскей гали на 17 годзин, а уход шлєбодни.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)