Руснаци у обєктиве Будинскових фотоґрафох

НОВИ САД – Вистава старих фотоґрафийох под назву „Обряди преходох у фокусу обєктива фотоґрафох Будински” отворена вовторок, 5. новембра, у новосадским Архиву Войводини. Виставу у сотруднїцтве зоз Заводом за културу войводянских Руснацох и Покраїнским заводом за защиту памятнїкох култури обдумали и прирхтали етнолоґиня др Миряна Дєкич и историчарка Любица Отич.

Привитуюци виставу др Небойша Кузманович, директор Архиву Войводини, визначел же ше у тим Архиву чува 45 милиони документи од 12. вику, та по нєшка, а тераз ше чува и документи важни за войводянских Руснацох. Як гварел Кузманович, тота обсяжно виприповедана приповедка о прешлосци Руснацох одлично документована зоз фотоґрафиями на хторих висликовани найважнєйши подїї зоз живота рускей заєднїци у прешлосци, як цо то народзенє, кресценє, винчанє, а важни су нє лєм пре очуванє културного нашлїдства и идентитета рускей заєднїци, алє и антрополоґом и етнолоґом и то нє лєм у смислу интересованя, алє и наукового виглєдованя, як и шицким согражданом – гварел Кузманович.

Урядово виставу отворела директорка Заводу за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович, хтора визначела важносц тей вистави у очуваню културного нашлїдства рускей заєднїци, а визначела и едукативни дзецински роботнї котри буду отримани на тоту тему.

Др Миряна Дєкич обсяжно бешедовала о историяту Руснацох на тих просторох од приселєня, та по нєшкайши днї, визначуюци Катедралну церкву св. о. Миколая у Руским Керестуре и нєвичерпне жридло хторе ту пренашла:

– Понеже циль тей вистави представянє рускей националней заєднїци през фотоґрафиї хтори настали у обєктиве фотоґрафох Будински, оца Осифа и сина Йовґена, од часу Першей шветовей войни та до конца шейдзешатих рокох 20. вику, на паноох вибрани лєм обряди преходох зоз хторима одредзени їх национални идентитет, а деталї текстилу на леґендох приказани з домерковано структурованим хаснованьом материялу яки провадзи животни циклус жени у локалней заєднїци – визначела Дєкич.

Историчарка Любица Отич у своєй бешеди визначела же ше културне нашлїдство Руснацох нє чува у достаточней мири, же тому проблему треба указац векшу увагу, а о вистави гварела:

– Зачувани неґативи-плочох на склу шведоча о тим же Осиф найчастейше сликовал портретни фотоґрафиї, як дзецох, млади малженски пари, людзох у позних рокох, окреме на своїм початку. У медзивойновим периодзе, кед бул плоднєйши, кед постал прави майстор и познати нє лєм у своїм валалє, алє и у околїску, Осиф фотоґрафовал скоро шицко. Цали його опус хтори до тераз обробени , а то вкупно 800 склєняни неґатив-плочи мож систематизовац до двох вельких ґрупох: на портрети и на ґрупни фотоґрафиї, а потим мож тоти ґрупи далєй дзелїц – гварела Отич.

Фотоґрафиї зоз скарбу Будинсковей фамелиї зоз Руского Керестура скенировал и обробел фотоґраф Неделько Маркович, а цалу подїю орґанизовал Йовґен Мудри. Треба окреме визначиц же таки подїї и таки виход рускей заєднїци пред ширшу дружтвену явносц барз важни, же бизме були обачени, видзени и же би ше о нас голєм дацо дознало.

