Волонтере Каритасу випровадзели шестру Михаїлу Воротняк

КОЦУР – У Парохиялним Каритасу ,,Марийов дом” у Коцуре отримана остатня схадзка зоз предводзеньом шестри Михаїли Воротняк, котра прешли три роки була його координатор. Шестра Михаїла свою службу од того мешаца предлужує у Руским Керестуре, а координатор Каритасу у Коцуре будзе Янко Салонтаї.

Тей схадзки присуствовали числени волонтере активисти Каритасу, як и парох коцурски о. Владислав Рац. За шестру Михаїлу пририхтали нєсподзиванє и символични дарунок, же би єй подзековали на єй нєвичерпней доброти котру дала коцурским парохияном.

Як гварела шестра Михаїла Воротняк, прейґ Каритасу парохиялни живот у Коцуре ожил.

– Три токи сом координатор Каритасу у Коцуре. Вельо того зме вєдно зробели, вельо посцигли, а и вельо того єдни од других научели. През роботу у Каритасу зме ше зблїжели, дружели, а на тей схадзки ме волонтере приємно нєсподзивали. Людзе у Коцуре наисце цепли, добронамирни и запаметам го як барз приємне искуство, и сиґурна сом же ми будземе и надалєй сотрудзовац – щиро гварела шестра Михаїла.

