Означени 28 роки од ґранатованя Шиду

ШИД – Зоз покладаньом венцох и квеца на спомин плочу погинутим, вчера означени 28 роки як 5. новембра 1991. року горватски паравойни моци ґранатовали Шид.

У тедишнїм будинку земльодїлскей задруґи од пошлїдкох ґранатованя погинули на роботним месце Дьордє Манойлович и Мирослав Шерфези зоз Ердевику и Слободан Михалєвич зоз Вишнїчева, а вецей особи покалїчени.

Венци покладли и минуту цихосци дали делеґациї Општини Шид, Општинскей борецкей орґанизациї, месней орґанизациї борцох зоз Ердевику и Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“.

О тей нємилей подїї пред 28 роками бешедовали Йовица Стєпанич, предсидатель Општинскей орґанизациї борцох и Небойша Суботич, хториу бул покалїчени на роботним месце од ґранатованя, а у уметнїцкей часци поетски твори гуторели Дюрица Еделински и Слободан Цвиткович.

