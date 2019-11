Подпредсидатель Покраїнскей влади на подзвигованю водотурнї у Люби

ШИД – Подпредсидатель Покраїнскей влади Войводини Дьордє Миличевич и покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсатрство Вук Радоєвич, вчера, вєдно зоз руководзацми Општини Шид, присуствовали подзвигованю водотурнї у валалу Люба.

Вредносц проєкту 34 милиони динари з хторих Покраїна на конкурсу опредзелєла Општини Шид 20 милиони, а локална самоуправа ище 14 милиони динари.

Як з тей нагоди гварене, до конца рока жителє Люби, хторих єст коло 400, достаню воду за пице у своїх обисцох.

Подпредсидатель Миличевич гварел же Покраїнска влада препознава комунални потреби у шицких 45 општинох у Войводини, насампредз кед слово о водоводу и канализациї, як и о вибудови школох и здравствених установох.

Вон додал же у покраїнским буджету за 2020. рок значни средства и далєй буду опредзелєли за тоти потреби же би и у руралних штредкох були обезпечени условия за квалитетни живот.

