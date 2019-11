У Услужним центре у Кули будзе отворени шалтер за поднїмательох

КУЛА – У кабинету предсидателя Општини Кула Дамяна Милянича, пондзелок 4. новембра, отримани сход на хторим було бешеди о отвераню окремного шалтера за поднїмательох у Услужним центре Општини Кула, преноши општински сайт.

Тот шалтер будзе место дзе шицки поднїмателє зоз териториї општини Кула годни достац совит або помоц, цо будзе значне окреме тим хтори початнїки у швеце поднїмательства. З другого боку, людзе хтори уж длугши час у тей дїловносци, годни достац информациї вязани за субвенциї и конкурси, як и хтори можлївосци и вигодносци годни вихасновац.

Циль того проєкту змоцньованє сотруднїцтва помедзи Привредну комору Сербиї, Општину Кула и поднїмательох.

На схадзки, попри Дамяна Милянича и його помоцнїци Єлени Павков, присуствовали и представнїки Привредней комори Сербиї и Реґионалней привредней комори Зомбор, предсидатель Общого здруженя поднїмательох Кула Сувеиль Кариманович, як и представнїки Канцелариї за локални и економски розвой Општини Кула Драґана Жекич Шукара и Милош Данилов.

