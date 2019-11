У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” на 20,30 годзин, будзе емитовани звит зоз Румуниї дзе коло шейдзешацецеро школяре и наставнїки зоз Войводини були на 15. едукативним путованю у рамикох проєкта Покраїнскей влади.

У другей часци емисиї будзе приказани портрет пензионерки Мариї Йозанов Канюх котрей гоби виробок иконостасох, а потим шлїдзи музични блок.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

