Розписана поволанка за участвованє на Пиятей рускей науковей конференциї

НОВИ САД – Тих дньох Виглєдовацки круг розписал поволанку за участвованє на Пиятей науковей конференциї младих науковцох и фаховцох, хтора будзе отримана у маю у Новим Садзе.

Тоту конференцию Виглєдовацки круг будзе орґанизовац вєдно з Оддзелєньом за русинистику Филозофского факултету Универзитету у Новим Садзе и НВУ „Руске слово”, з нагоди означованя 75-рочнїци тей Установи.

И Пията наукова конференция ше будзе намагац исц по драги популаризациї дружтвених наукох при рускей младежи, а тиж ше будзе намагац збогациц свой змист зоз прилогами младих науковцох з других националних заєднїцох, як и зоз иножемства, хтори буду представяц свойо науково досяги з поля виглєдованьох интеркултуралносци.

На Науковей конференциї можу участвовац шицки студенти основних, мастер, специялистичних и докторских студийох и докторе з обласци дружтвених наукох (язик, литература, история, история уметносци, социолоґия, етнолоґия, антрополоґия, ґеоґрафия, психолоґия, педаґоґия, филозофия, економия, право, журналистика, политиколоґия, културолоґия, теолоґия и др.) по 35 роки живота. Теми роботох би ше требали одношиц на прешлосц и терашньосц Руснацох у Сербиї, Европи у швеце, а мож участвовац и з другима темами хтори вязани за тематику рускей заєднїци, як и за Руснацох у контексту интеркултуралних студийох.

Минимални обсяг статї 12 000 знаки у Word (Tools-Word Count-Characters with spaces), a максимални обсяг 30 000 знаки. За прияву и други информациї у вязи зоз конференцию мож поставиц у имейлу на адресу research.circle.voj@gmail.com, лєбо Сашови Сабадошови (e-mail:sabadossasa@ymail.com,телефон: 061/1846-646).

Приява роботох тирва по 30. април, а конєчни верзиї роботох потребне послац по 1. септембер 2020. року.

