Министер польопривреди нєшка нащиви ґаздовство у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Министер польопривреди, лєсарства и водопривреди Бранислав Недимович, вєдно зоз предсидательом Општини Кула Дамян Милянич, нєшка нащивя польопривредне ґаздовство Владимира Горняка у Руским Керестуре.

Зоз домашнїм, Владимиром Горняком, як и зоз другима польопривреднїками, министер будзе бешедовац о проблемох зоз хторима ше польопривреднїки зочую, як и о можлївих субвенцийох и других порушуюцих средствох хтори Министерство понука польопривреднїком.

Министра польопривреди и предсидателя Општини дочека предсидатель Совиту Месней заєднїци Владимир Олеяр, а сход предвидзени за 13,45 годзин.

Окрем ґаздовства у Керестуре, министер предлужи обиходзенє польопривредних ґаздовствох у Кули.

