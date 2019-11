ДЮРДЬОВ – Основна школа „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове нєшка будзе домашня 13. „Поетским нїтком” Меланиї Павлович.

Дружтво за руски язик, литературу и културу и орґанизатор того стретнуца зоз дюрдьовскима школярами и наставнїками, та то будзе и нагода же би им представнїки Дружтва подзелєли двотомни Словнїк руского народного язика.

Стретнуце у дюрдьовскей Школи почнє на 14,15 годзин.

