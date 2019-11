У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Тогорочне штерацец пияте число новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” понука звит зоз схадзки Вивершного одбору Националного совиту Руснацох, а „Нашо места” пишу о проблемох Рускей матки котри винєшени на нєдавней схадзки, потим о Каритасовим балу, як и дзе будзе поставена биста нашого познатого спортисти Яши Бакова.

„Економия” у тим чишлє пише о продукциї меблю у Бачинцох и о ламачки у дюрдьовским и ґосподїнским хотаре.

О Виводзацкей фолклорней ґрупи РКЦ-у пише у „Мозаїку”, а на „Култури и просвити” о вистави старих Будинскових фотоґрафийох у Архиву Войводини, промоциї другого тому кнїжки „Руснаци” автора Дюри Латяка и пририхтованю моноґрафиї о ґлумици Ирени Колесар.

„Духовни живот” зазначел як преславени Кирбай у Бачинцох, а ту и актуалносци зоз коцурскей и дюрдьовскей парохиї.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” представена учителька Мелания Николич з Руского Керестура и Мелания Бруґноли зоз Швайцарскей, а вшелїяк, ту и дзеветнасте предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

На „Спорту” зазначени резултати рукометашох, столнотенисерох и фодбалерох, додаток „Руске словечко”, а на концу новинох рубрика з рецептами „Горуци тепши”.

