Нєшка „Вечар з нами през бависко”

НОВИ САД – Нєшка од 19,30 до 22 годзин у новосадским Руским културним центру, будзе орґанизоване бавенє дружтвених бавискох „Вечар з нами през бависко”. На друженє поволани и млади з других националних заєднїцох, пре медзисобне упознаванє и повязованє.

Друженє орґанизує нєформалне здруженє „Матковци” през проєкт „ЛОКОМОТИВА – локална младежска инициятива”. Проєкт у 2019. року запровадзую здруженя ХММ Нови Сад, БалканИДЕА Нови Сад и ЦЕКРО, з потримовку ОПЕНС-А хтори ше суфинансує зоз средствами Городу Нови Сад, Покраїнского секретарияту за спорт и младих, Министерства култури и информованя и Канцелариї за младих Городскей управи за спорт и младих, у рамикох реализациї Локалного акцийного плану политики за младих Городу Нови Сад за 2019. рок.

Тото друженє будзе повторене 21. новембра.

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