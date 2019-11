Орґанизовани превоз на концерт як потримовка Марини Романовей

РУСКИ КЕРЕСТУР – За шицких хтори жадаю присуствовац закончуюцому концерту компаниї Кока-Кола под назву „Discovered by coke”, на хторим участвує и Марина Романова зоз Руского Керестура, будзе орґанизовани превоз.

Одход на концерт, на автобусу, будзе коштац 700 динари, а шицки заинтересовани хтори жадаю потримац Марину, треба же би ше цо скорей приявели Златкови Рацовому на число телефона 065/438-26-71. Концерт будзе отримани 15. новембра у Старим ганґару у Беоґрадзе, а уход на концерт безплатни.

Здогаднїме, Марина ше пласовала до финалу спомнутого музичного змаганя, на хторим наступи зоз ище трома финалистами, а хтори ше буду бориц за прихильносц публики и жирия. Побиднїк достанє єднорочни контракт зоз Bassivity продукцийну хижу, синґл зоз спотом и пенєжну награду.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)