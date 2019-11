У Заводзе схадзка УО Дружтва за руски язик, литературу и културу

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох нєшка на 11 годзин будзе отримана схадзка Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу.

У першей часци схадзки буду представени нови виданя Дружтва зоз 2019. року – „Умартей дзивочки” и „Хвильки” др Гавриїла Костельника, „Паметанє и забуванє” Михайла Горняка и 24. Зборнїк роботох „Студиа Рутеника”.

На дньовим шоре у другей часци будзе ше розпатрац активносци Дружтва медзи двома схадзками зоз планом финансийних средствох и програмами по конєц того року, будзе предложени и план роботи, и предкладанє о видавательней дїялносци за шлїдуюци, 2020. рок.

