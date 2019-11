Звекшане число миґрантох у општини Шид

ШИД – На подручу општини Шид хвильково реґистровани 1.050 миґранти, виявел Деян Коїч, општински поверенїк за вибеженцох и миґрациї.

Число миґрантох ше звекшує з приходом жимнєйшей хвилї и обчекує ше же у наступним периодзе их будзе вше вецей, з оглядом на тото же ше реґиструю потераз нєреґисторовани миґранти, хтори тиж пребуваю у општини Шид.

И надалєй найвецей миґрантох змесцене у Прилапююцим центре „Адашевци“, потим у „Принциповцу“ и на концу у Шидзе, дзе змесцени фамелиї.

