Вишло новемберске число „Заградки”

НОВИ САД – Штернацецеро першокласнїки у руских оддзелєньох у Коцуре и Дюрдьове зоз своїма учительками висликовани за насловни бок новемберскей „Заградки” шведоча же наша национална заєднїца ма будучносц.

Фото памятки зоз найвекшей манифестациї дзецох „Червене пупче” зрадую даєдних учашнїкох тогорочного Швета дзецинскей шпиванки и танцу, а фотоґрафиї и вистки на 18. и 19. боку гуторя о означованю „Дзецинского тижня” у Руским Керестуре, Коцуре, Дюрдьове и Будисави.

Зоз литературних творох за наймладших читачох за тото число часописа вибрани писнї и приповедки руских писательох: Серафини Макайовей, Агнети Бучко Папгаргайовей, Ксениї Варґовей и драмска сличка Владимира Кочиша.

У рубрики „Облачок до швта” представена сучасна писателька Николета Новак, добитнїца Награди за дзецинску кнїжку рока 2019, тогорочного Сайму кнїжкох у Беоґрадзе.

У „Малей заградки” наймладши найду писню о пальцох поетеси Меланиї Павлович, а ту и Квиз о домашнїх животиньох, и илустрациї за вифарбйованє.

Сотруднїки зоз школох у Руским Керестуре, Коцуре, Дюрдьове, Вербаше, Ґосподїнцох, Новим Садзе и Савиним Селу зоз литературнима и подобовима роботами виполнєли аж пейц боки у найновшим чишлє „Заградки”.

У нєпреповедзеней злагоди у брамушнїкох, и о найстаршей рошлїни на Жеми можеце пречитац у рубрики „Най, най…”, а ту и два боки за розвагу.

