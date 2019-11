Делеґация ромскей националней заєднїци нащивела општину Шид

ШИД – Предраґ Вукович, предсидатель Општини Шид, вчера приял делеґацию ромскей националней заєднїци – Милоша Николича, директора Канцелариї за инклузию Ромох и Єлену Йованович, покраїнску посланїцу з хторима бешедоване о положеню Ромох у општини Шид.

Заключене же положенє Ромох досц добре, бо су интеґровани з другима жителями и нєт окремних ромских населєньох, алє же треба уложиц напруженя кед слово о занятосци, образованю, здравстве и социялней защити.

После схадзки з предсидательом Општини, делеґация у сали Скупштини општини ше стретла и зоз припаднїками ромскей заєднїци з того подруча и бешедоване о актуалних питаньох.

