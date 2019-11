Будзе означена 25-рочнїца нашого Каритасу

РУСКИ КЕРЕСТУР – 25-рочнїца нашого донєдавна Еґзархатского, а тераз Епархийного Каритасу, будзе означена у Руским Керестуре, на соботу 16. новембра зоз стретнуцом волонтерох шицких парохийних Каритасох и на концу зоз благодарну архиєрейску Службу Божу.

Тото догварене на орґанизацийним одборе означованя рочнїци, 5. новембра у Керестурским парохийним Каритасу хтори будзе и домашнї Стретнуца, а хторе предводзел директор Каритасу нашей Епархиї св. Миколая о. Владислав Варґа.

Стретнуце будзе тирвац од 13 до 17 годзин, сход пол годзини пред початком, а на 17 годзин будзе Архиєрейска Служба хтору будзе предводзиц наш владика кир Георгий Джуджар зоз священїками.

На стретнуцу ше здогаднє на историят нашого Каритасу, будзе преглїбене и значенє тей важней церковней институциї, а тиж и искуства з наших парохийох и предложени напрями за дальшу роботу.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)