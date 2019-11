Будзе зашедац СО Жабель

ЖАБЕЛЬ – Схадзка Скупштини општини Жабель, 35. по шоре, будзе отримана нєшка на 11,30 годзин. Перша точка дньового шора будзе гласанє о Одлуки o додзельованz Митрових наградох и припознаньох Општини Жабель, а будзе ше розправяц и гласац о трицец седем точкох дньового шора.

На дньовим шоре будзе гласанє и розправа о пременки Статуту Општини Жабель, о дополнєню Одлуки о одредзованю орґанох компетентних за запровадзованє поступка даваня на хаснованє, закуп и предаванє польопривредней жеми у державней власносци на териториї општини Жабель, як и о Програми о вименкох и дополнєню програми оцудзованя и даваня до закупу будоватeльней жеми за 2019. рок. Попри тим, будзе ше розправяц и гласац и о програмох роботи шицких штирох основних школох на териториї општини за 2019/2020. рок, як и о звиту о роботи за 2018/2019. рок.

