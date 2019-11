Отримане школске змаганє  з математики

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 7. новембра, отримане школске змаганє зоз математики.

Математични задатки ришовали коло 90-еро школяре од III по VIII класу.

Як гварела о. д. директора Школи Сенка Мученски, резултати того школского змаганя буду обявени 12. новембра, и потим шлїдзи Општинске змаганє зоз математики котре заказане за 7. децембер.

Школяре нїзших класох ше за тото змаганє пририхтовали зоз своїма учительками, а школярох висших класох пририхтали їх наставнїци математики.

