Министер польопривреди нащивел Керестур

РУСКИ КЕРЕСТУР – Министер польопривреди, лєсарства и водопривреди Бранислав Недимович вчера 7. новембра, нащивел польопривредне ґаздовство Владу Горняка у Руским Керестуре, же би у нєпоштредней розгварки зоз присутнима дознал хтори проблеми маю польопривреднїки и цо держава може зробиц през злєпшованє мирох аґрарней политики.

Як найвекши проблем и найчастейши вимоги од присутних министер визначел проблем керестурскей хладзальнї „АБЦ Фудˮ, хтора ше хвильково находзи у предликвидацийним поступку, потим рижни питаня коло купованя жеми, о ценох статку, о актуалних конкурсох, як и о субвенцийох и других порушуюцих средствох хтори Министерство понука польопривреднїком.

Попри министра польопривреди, ґаздовство Горнякових нащивел и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, а у мено домашнїх привитал их предсидатель Совиту месней заєднїци Владимир Олеяр.

После Керестура, министер предлужел обиходзенє польопривредних ґаздовствох у Кули.

