НОВИ САД – У шветлє нєдавней вистави диґитализованих фотоґрафийох зоз роботнї Будинскових фотоґрафох з Керестура, хтора отримана у Архиву Войводини, Завод за културу войводянских Руснацох орґанизує роботню за дзеци „Дзеци: креаторе народного облєчива”.

Роботню на тему облєканя, з огляднуцом на прешлосц, буду водзиц Наташа и Теодора, а будзе отримана на нєдзелю, 10. новембра, на 12 годзин.

