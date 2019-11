Отримани 13. „Поетски нїтки” Меланиї Павлович у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У орґанизациї Дружтва за руски язик, литературу и културу, у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове вчера, 7. новембра, отримана програма у рамикох 13. „Поетских нїткох Меланиї Павлович”.

У литературней програми гуторене о нашей поетеси и писательки Меланиї Павлович и єй дїлох, а промововани и найновши виданя Дружтва за руски язик, литературу и културу. На промоциї були школяре першей и штвартей класи руских оддзелєньох дюрдьовскей школи и їх учительки Мелания Саламун и Лидия Кухар. З тей нагоди Ирина Папуґова, секретарка Дружтва, наставнїци руского язика Мариї Самарджич, обидвом учительком, шицким присутним школяром и школскей библиотеки подаровала вецей новши виданя Дружтва, а мр Гелена Медєши обидвом учительком уручела двотомни Словнїк руского народного язика и Руско-сербски словнїк о котрих найвецей бешедовала.

У краткей литературней програми школяре штвартей класи, котрих пририхтала їх учителька Мелания Саламун, пречитали стихи Меланиї Павлович „Розгварка”.

