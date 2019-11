Омаж тирвацей ґлумецкей инспирациї

Єдна з найпознатших наших ґлумицох после Другей шветовей войни була Ирена Колесар. Достаточно лєм повесц „Славица”, думаюци на бавени филм, же би асоцияция такой була на ню.

Яка була єй уметнїцка драга, ширшей публики будзе познате кед з друку видзе моноґрафия хтору пририхтує наш познати драмски уметнїк зоз Сримскей Митровици Владимир Балащак. Гвари же можебуц и два децениї збера материял за моноґрафию, бо робота поступна и чежка, насампредз пре нєдостатох средствох як ше то, наглашує, у култури и уметносци часто случує.

– Ирена Колесар моя тирваца инспирация, гвизда хтора ме водзи през уметнїцки живот, бо вона була приклад

ґлумца хтори жиє за уметносц, а нє од уметносци. „Любов” помедзи мнє и Ирену датирує ище зоз Карпатох по хторих ходзели нашо прадїдове, нашо зочованє у праху театралних зависох по Балканє по хторих зме обидвойо були Талийово духовнїки, нашо вязи и фамелиярни, а наша тирваца каричка и нашо Беркасово у хторим зме обидвойо мали филиґрантски дзецинства. Як така, Ирена Колесар заслужела свою моноґрафию, насампредз, бо була вершинска уметнїца хтора зохабела глїбоки шлїд у югославянскей кинематоґрафиї, окреме у повойновей, як и у театрох – гвари автор моноґрафиї у пририхтованю Владимир Балащак.

А материял за моноґрафию зазберовал хаснуюци турнеї зоз „Авдицию” зоз Сараєва дзе ше стретал зоз Иреновима сучаснїками, колеґами и родзину. Наводзи далєй же ше шицки дзечнє одволовали бешедовац о Ирени. Шицки о нєй бешедовали лєм найкрасше и з вельким почитованьом, а то источасно и свидоцтво яки чловек вона була. У пририхтованю назберани и числени фотоґрафиї, а Владимир подзековни на помоци Театралному Музею Сербиї и Миряни Одавич, потим Горватскей академиї наукох и уметносцох, Ясни Дюрдєвич и занятим на Оддзелєню за историю театра. Подзековни є и Югославянскому драмскому театру и Єлени Ковачевич. Вельке доприношенє дали и Ґоран Звонаревич зоз Заґребу, покойней Андєлки Колесар Ґарунович, Єлени Перкович, Мири Шувар, супруги покойного югославянского политичара Стипи Шувара хтора дала значни документи о Ирени Колесар.

О ґлумици бешедовали и дали свойо доприношенє Мария Црнобори, Реля Башич, Предраґ Ейдус, Светлана Бойкович, Бранка Петрич Фехмиу, Иван Бекярев, Бранка Веселинович, Абдулах Сеферович, Яґода Замода, Рада Дюричин, Ненад Полимац, Мира Шувар, Єлисавета Саблич, Ясна Малец Утробичич, Дюра Латяк и други.

– Назберал сом и досц фотоґрафиї и одлучел сом направиц виставу фотоґрафийох о живоце и роботи Ирени Колесар. Вироятно тота вистава будзе порихтана скорей як цо моноґрафия видзе з друку. Цешим ше и же Театрална трупа у Сримскей Митровици ноши мено Ирени Колесар и так будзе покля я будзем робиц – гвари Балащак.

Свойочасово у роботи му зоз финасийнима средствами помогнул Национални совит Руснацох под час предсидателя Славка Ороса, а Балащак ше наздава же и терашнї Национални совит Руснацох финансийно поможе видаванє моноґрафиї. Значносц моноґрафиї препознало и Министерство за державну управу и локалну самоуправу, хторе на конкурсу за проєкти националних меншинох опредзелєло 150 000 динари. Прето шицки з нєсцерпеньом обчекую же би моноґрафия вишла з друку и пришла до рукох почитовательох Ирени Колесар.

