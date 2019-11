По скупштини було святочне отверанє сали

ЖАБЕЛЬ – На 35. схадзки Скупштини општини Жабель, котра отримана нєшка, 8. новембра, прилапени шицки трицец седем точки дньового шора.

Перша точка дньового шора була Одлука о додзельованю наградох и припознаньох Општини Жабель за 2019. рок односно Митровей грамоти, Митровей награди и Митрового припознаня. И того року тоти три награди приму три особи, односно єдно подриємство, єдно здруженє и єдна особа. На схадзки розришени стари и меновани нови Управни одбор Туристичней орґанизациї општини Жабель, за чию директорку ознова менована Мария Чупич. На схадзки ше розправяло и о Ришеню о утвердзованю преставаня функциї и поставяня правобранителя Општини Жабель.

По законченю схадзки святочно отворена реновирана биоскопска и театрална сала у будинку Општини Жабель у котрей на 18 годзин, на швето Митра и Дзень Општини Жабель, будзе отримана святочна програма и додзельованє Митровей грамоти, награди и припознаня.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)