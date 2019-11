У Жаблю приказани вежби жандармериї

ЖАБЕЛЬ – Концом прешлого тижня, у парку у центру Жабля и опрез будинка Општини Жабель, приказани тактично-указуюци вежби державней жандармериї, як и годзини самоохрани присутним школяром и гражданом општини.

Жандармере зоз оддзелєня у Новим Садзе у двогодзиновим приказованю вежбох присутним указали свою опрему и як ше ю хаснує за безпечносц на роботи. У парку бул инсталовани алпинистични парк дзе дзеци зоз жандармерами окончовали подобни вежби – пендрали ше на штранґ, по драбинкох од штранґу и древених латкох, спущовали ше зоз штранґа у шедалки, прескаковали препреченя и подобне. Ґу тому, мали нагоду видзиц як ше гарештує особи котри сцекаю у авту, як випатра службени авто и пси котри хасную за находзенє забранєних субстанцох.

-Министерство нукашнїх дїлох, як и жандармерия котра часц того министерства, сотрудзує зоз гражданами, а окреме зоз дзецми и так же им указує схопносци и опрему зоз хтору розполагаю у отримованю безпечносци, гварел Милан Попович подпуковнїк полициї.

На подїї були велї члени новосадскей жандармериї, а з нїма и Чедомир Божич, предсидатель Општини Жабель и други чолнїки општини.

