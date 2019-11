Того викенду вистава младих фотоґрафох

НОВИ САД – У Руским културним центру того викенду, 9. и 10. новембра, будзе вистава „Швет коло нас и у нас” на 19 годзин.

На вистави нащивителє годни поопатрац фотоґрафиї младих фотоґрафох Йовани Банянин, Милани Миїч и Луку Вуячича, котри источашнє и орґанизаторе тей вистави.

После урядовей часци у клубу аматерох РКЦ-у, од 21-22 годзин, будзе наступац бенд „Ґрупа за евакуацию”. Уход на виставу шлєбодни, а донация за РКЦ од 100 динари обовязна за присуствованє на друженю у клубу аматерох. Донацию нє муша плациц тоти котри маю членску карту.

Вистава будзе отворена и на нєдзелю, од 17 по 21 годзину.

