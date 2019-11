НОВИ САД – Културни центер Войводини „Милош Црнянски” розписал конкурс за додзельованє штирох рочних наградох – „Искри култури”, „Медаля култури за мултикултуралносц и интеркултуралносц”, „Медаля култури за очуванє културного нашлїдства” и „Медаля култури за животне дїло т.є вкупну творчосц/роботу”.

Цали текст и пропозициї находза ше на сайту Културного центру. Конкурс отворени по 15. новембер 2019. року.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)