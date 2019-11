ДЮРДОВ – Бал младих будзе отримани нєшка у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, а орґанизую го млади члени того Дружтва.

За Бал младих уходнїци резервовали млади од петнац по трицец пейц роки, орґанизаторе обецую добру атмосферу за хтору задлужени „Пицикато бенд”, а будзе и богата вечера и томбола. Бал почнє на 19 годзин.

